أخبار مصر | وزيرة الصحة تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتشيد بمشاركة المرأة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وتشيد بمشاركة المرأة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصوتها صباح اليوم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي، بمساكن شيراتون.

وقالت وزيرة الصحة، إن سيدات مصر لطالما حرصن على المشاركة في بناء المستقبل سواء بالمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاءات، مؤكدةً أنها تشعر بغاية السعادة اليوم، كونه مختلفاً بسبب موقع المسؤولية التي تتولاها حالياً.

وأضافت وزيرة الصحة، أن الاستقرار والتنمية من أهم أهداف الدولة المصرية، وأن مصر استطاعت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق ما لم تستطع تحقيقه لسنوات طويلة، حيث تتسارع معدلات التنمية بشكل غير مسبوق.

ودعت وزيرة الصحة جموع المصريين للنزول والمشاركة الإيجابية للوقوف بجانب وطننا وسط التحديات الإقليمية التي نشهدها حالياً، مؤكدةً أن مصر أمانة يجب أن نحافظ عليها جميعاً.

وأشادت وزيرة الصحة، بالشعب المصري وتحمله آثار الإصلاحات الاقتصادية، لافتةً إلى أن الدولة استطاعت اتخاذ الكثير من الخطوات في بناء الإنسان المصري، وخاصةً في قطاع الصحة.

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وانطلقت اليوم السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.