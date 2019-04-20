انت الان تتابع تغيير مقر لجنة عامة بالإسكندرية بسبب ترعة المحمودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قررت اللجنة المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية بغرب الإسكندرية، برئاسة المستشار طارق الشاذلي رئيس اللجنة، إلغاء لجنة عامة من أصل 8 لجان ومقرها "كرموز" واستبدال أخرى بها؛ وذلك بسبب أعمال التطوير التي تقع بترعة المحمودية غرب المحافظة، وهو ما دفع القضاة المشرفين باللجنة للمطالبة بإلغاء المقر واستبدال آخر به بسبب صعوبة الوصول إليه على خلفية أعمال الحفر والتطوير التي تجري في المنطقة. ويضم قطاع غرب المدينة 8 لجان عامة، هي: "الجمرك، اللبان، مينا البصل، كرموز، الدخيلة، العامرية أول، العامرية ثان، برج العرب".

وذكرت اللجنة المشرفة على الاستفتاء لتعديل الدستور أن هناك 8 لجان عامة بغرب المحافظة تضم 257 لجنة فرعية بإشراف 300 قاض، واحتياطي 198 قاضيا بإجمالي مليون و279 ألفًا و950 ناخبا. وفى شرق المحافظة أعلن المستشار محمد المشد، رئيس لجان شرق، أنه تم الانتهاء من تجهيز 489 لجنة فرعية بعدد 489 قاضيا، وما لا يقل