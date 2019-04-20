مدبولي يدلي بصوته في استفتاء الدستور: رسالة للعالم

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بصوته، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في لجنة مدرسة الشيخ زايد الفندقية، بمدينة الشيخ زايد، مؤكدا أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، واجب وطني، يجب أن يحرص عليه الجميع ليعبروا عن رأيهم بحرية تامة، في مناخ ديمقراطي كامل، داعيا جموع المصريين، ممن لهم حق الانتخاب، للإدلاء بصوتهم، وممارسة حقهم الدستوري، قائلا: "المشاركة في الاستفتاء رسالة للعالم، تعكس مناخ الاستقرار، والديمقراطية التي نعيشها حاليا".
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وفرت اللوجيستيات والتأمين الكامل ليقوم كل مواطن بالإدلاء بصوته في الاستفتاء بسهولة ويسر.وبدأت غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء في متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت اليوم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة وفرت اللوجيستيات والتأمين الكامل ليقوم كل مواطن بالإدلاء بصوته في الاستفتاء بسهولة ويسر.
وبدأت غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء في متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت اليوم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى بعد غد الإثنين. ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مدار الساعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة العمليات المركزية للحكومة.
وبدأت لجان الاقتراع بالمحافظات، في الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، استقبال الراغبين في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين. (التفاصيل)
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