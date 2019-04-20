انت الان تتابع انتصار السيسي تدلي بصوتها في استفتاء تعديل الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتصار السيسي - صورة أرشيفية

أدلت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في مدرسة مصطفى يسري أبوعميرة الثانوية الإعدادية النموذجية بمصر الجديدة. وبدأت اليوم السبت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً، ويستمر التصويت في الخارج حتى يوم غد الأحد. وفتحت مراكز الاقتراع في جميع محافظات مصر اليوم أبوابها في اليوم الأول للتصويت على التعديلات الدستورية، وسط توافد من الناخبين.

وبدأت غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء في متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت اليوم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى بعد غد الإثنين. ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مدار الساعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

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