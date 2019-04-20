انت الان تتابع «عمليات الوزراء» تبدأ متابعة استفتاء تعديل الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
بدأت غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء في متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت اليوم اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى بعد غد الإثنين. ويتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مدار الساعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة العمليات المركزية للحكومة للتواصل مع المحافظين عبر "الفيديو كونفرانس"، للتأكد من توافر الدعم اللوجستى خلال عملية الإستفتاء على التعديلات الدستورية.
وتضم غرفة العمليات المركزية ممثلي جميع الجهات المعنية بالدولة، وذلك لمتابعة الأحداث على مستوى الجمهورية، ومنهم ممثلو وزارات (الدفاع، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التنمية المحلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، والسياحة)، وهيئة الإسعاف.السيسي
وتضم غرفة العمليات المركزية ممثلي جميع الجهات المعنية بالدولة، وذلك لمتابعة الأحداث على مستوى الجمهورية، ومنهم ممثلو وزارات (الدفاع، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، التنمية المحلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، والسياحة)، وهيئة الإسعاف.
السيسي يدلي بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور
وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.
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