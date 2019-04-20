شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة: المشاركة الإيجابية بالاستفتاء على الدستور واجب وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن المشاركة الإيجابية بالاستفتاء على التعديلات الدستورية تمثل واجباً وطنياً وتعزز خطى الدولة الثابتة نحو تحقيق الاستقرار الكامل والتنمية الاقتصادية المنشودة، ووضع مصر بمكانتها الطبيعية على الخريطة العالمية.

وقال وزير التجارة والصناعة، في تصريح خلال إدلائه بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بكلية التربية للطفولة المبكرة بالدقي، اليوم السبت: إن «مشاركة الشعب في هذا الحدث القومى يعكس مدى وعيه وحرصه على المشاركة فى رسم مستقبل وطنه ومساندته للدولة لاستكمال مشوار البناء والتنمية للعبور بالوطن نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار».

وأشار إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة للشباب وتوفير حياة كريمة ترضى طموحات الشعب المصرى.