شكرا لقرائتكم خبر عن قضاة في لجان الاستفتاء: 3 دقائق مدة التصويت.. والسيدات يتصدرن المشهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عدد كبير من القضاة المشرفين على استفتاء التعديلات الدستورية أنهم فتحوا لجانهم في المحافظات المختلفة في الموعد المحدد، وأنه لم يقابلهم حتى الآن أي معوقات وأن عملية الاستفتاء تتم بهدوء، وذكروا أنهم لم يسجلوا أي مخالفات حتى الآن، وأن غرفة عمليات وزارة العدل ونادى القضاة على اتصال مباشر لهم.

وقالوا إن الإقبال جيد في الساعات الأولى في عدد من لجان المدن غير أن الإقبال محدود في لجان أخرى خاصة الموجودة في محافظات حدودية، مضيفين أن السيدات هن الأكثر حضورا حتى الآن، وأن انتظام عملية الاستفتاء يساعد على سرعة إدلاء المواطن بصوته والانصراف، حيث لا يستغرق كل مواطن أكثر من 3 دقائق.

وقال المستشار إبراهيم عبدالجود المشرف على اللجنة رقم 13 بالشيخ زايد بالجيزة ان الامو تسير على ما يرام، أضاف:«المنطقة هنا هادئة والاقبال محدود نظرا لطبيعة المكان، الشرطة والجيش متواجدون في الخارج للتامين» .

فيما قال المستشار على رأفت المشرف على اللجنة رقم 63 بنى سويف أن المواطنون يحضرون في جماعات وعائلات، وأضاف :«أحيانا تكون اللجنة المزدحمة واحيانا اللجنة تكون خالية من المواطنين» .

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وذكر قاضيين مشرفين على الانتخابات في العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء أن لجانهما بدات تحت حراسة مشدده من قبل قوات الجيش، وذكر القاضيين انهما لم يمانعا من الذهاب إلى شمال سيناء للاشراف على الاستفتاء قائلين :«ده واجب وطنى» .واضاف المستشار إبراهيم الفقى المشرف على اللجنة الموجوده في مدرسة أبوبكر الصديق بالعريش :«أنا من طالبت بالسفر إلى شمال سيناء، أشعر بالفخر وأنا اقف هنا لاداء واجب وطنى، انا لست أقل من المجند الذي يؤدى خدمته هنا».

وعن الاقبال على اللجان أجمع القضاه على أن الساعات الأولى كانت هادئة غير الان الاعداد تتزايد ساعة بعد الأخرى .

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.