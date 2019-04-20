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شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف المنيا يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدلى الأنبا مكاريوس، أسقف عام إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة ناصف الاسلامية الإعدادية.
ودعا مكاريوس، جموع المصريين للمشاركة وضرورة أداء هذا الواجب الوطني.
وعلى صعيد متصل، أدلى القمص رويس مرقس، الوكيل البابوى السكندرى السابق وراعى كنيسة السيدة العذراء مريم بغبريال في الاسكندرية، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة باللجنة رقم 14 ومقرها مدرسة فليمنج الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.
وقال «مرقس»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» عقب الإدلاء بصوته، إن «مصر وطننا ونخاف عليه ويهمنا أمره جداً وكل مصري وطني شريف يشغل باله استقرار هذا الوطن، وأن الموافقة على التعديلات الدستورية هي خطوة مهمة في طريق بناء الدولة المصرية الحقيقية»، داعيا الشباب إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستفتاء، مؤكداً ضرورة النظر إلى المصلحة العامة للوطن وليس المصلحة الشخصية لأن التعديلات الدستورية خطوة مهمة في استكمال استقرار الوطن وبناء مستقبل مصر للأجيال القادمة.
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