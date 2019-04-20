شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة السبت.

وعقب الإدلاء بصوته قال «عامر»: إننى طوال حياتى ومشاركاتى المتعددة في الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والأندية الرياضية والنقابات المهنية وغيرها لم اشاهد مارأيته اليوم من مشاركة إيجابية وكبيرة وتفوق الخيال من الشعب المصرى العظيم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وأضاف «عامر» أن الشعب فعلا شعب مصر عظيم بسيداته ورجاله وشيوخه وأطفاله وشبابه مؤكدا ان هذا الشعب يستحق ان يكون هو القائد والمعلم والحكم والسيد والبطل وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد مستقبل مصر وسد وافشال جميع المؤامرات والمخاطر والتحديات التي تحاك من قوى الشر والظلام والإرهاب ضد الدولة المصرية وانه قادر على حماية دولته بالالتفاف حول قيادته الحكيمة.

وافتتحت صناديق الاقتراع أبوابها اليوم أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم للاستفتاء على تعديلات دستورية .

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وكان مجلس النواب صوت بأغلبية ساحقة (531 نائبا من أصل 554) على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 وتشكيل غرفة جديدة للبرلمان تسمى «مجلس الشيوخ» يجري انتخاب أعضائها.

يشار إلى أن عدد المقرات الانتخابية بالاسكندرية ٤١٥ مقرا إنتخابيا، بـ١٨ لجنة عامة،و٧٤٦ لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة ٣ ملايين و٩٦٦ ألفا و٤٦١ ناخبا .

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.