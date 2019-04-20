شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: الاقبال الكبير علي الاستفتاء يعبر عن إرادة وطنية مخلصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالإدلاء بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بمقر لجنة مدرسة الشروق للغات بالمعادي.وصرح زين ، بأن الإقبال الكبير من المصريين في الداخل والخارج يعبر عن إرادة وطنية مخلصة لاستكمال مسيرة البناء والتعمير والاستقرار كما صرح بأن شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام تتابع أولاً بأول هذا العرس الديمقراطي لنقل صورة مهنية ومتميزة للجمهور.

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