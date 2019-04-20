شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة ضخمة لطلاب المدارس بكفرالشيخ لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الشوارع الرئيسية بمدينة كفرالشيخ مسيرة ضخمة لطلاب المدارس ضمت المئات، يحملون أعلام مصر واللافتات المؤيدة للاستفتاء، مع إذاعة الأناشيد الوطنية وأغنية تسلم الأيادي.. تسلم يا جيش بلادي عبر مكبرات صوت، وجابت المسيرة أحياء المدينة مروراً أمام اللجان الانتخابية، وانضم إليهم المئات من المواطنين، والشباب، والفتيات، وشاركوهم مسيرتهم، وعلت هُتافاتهم المؤيدة للاستفتاء عنان السماء، وأثناء مرورهم أمام المحافظة، خرج إليهم الدكتور «إسماعيل طه»، محافظ كفرالشيخ، وشكرهم لشعورهم الوطني، وحبهم لوطنهم، ورئيسهم البطل «عبدالفتاح السيسي»، وهتف معهم: تحيا مصر.. تحيا مصر.. كما ردد معهم الأناشيد الوطنية، والتقط معهم بعض الصور التذكارية وهو يحمل علم مصر، وأمطره الطلاب بالورود، فما كان منه إلا أن شاركهم مسيرتهم وهو يردد الأغاني والأناشيد الوطنية، مردداً تحيا مصر.

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

ودعا المحافظ جموع الناخبين لتلبية نداء الوطن والنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من خلال مبادرة بعنوان «انزل وشارك دي بلدك» بكل حرية، وممارسة حقهم الدستورى، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء للدولة المصرية، مؤكداً أن دور أجهزة المحافظة توفير كافة اللوجستيات، والإمكانيات المطلوبة لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة، وضمان ممارسة المواطن حقه الدستورى في الإدلاء بصوته بسهولة ويسر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مشيراً إلى تكاتف كل الجهات التنفيذية والرقابية والأمنية بالمحافظة، لضمان سلامة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور

محافظ كفرالشيخ يشارك الطلاب مسيرتهم لدعوة الناخبين للمشاركه في الاستفتاء على تعديل الدستور