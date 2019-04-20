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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مراقبين دوليين يتفقد لجان شبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد وفد من تحالف منظمات المجتمع المدني في مصر بالتعاون مع منظمة ماعت السلام لجان مدرسة الثانوية بنات القديمة.
وقال عبدالغفار محمد، سوداني الجنسية، وأحد المشاركين في الوفد، إنهم تفقدوا عدد من اللجان في شبين الكوم، ولاحظوا استقرار الأمن، وتواجد الشرطة والجيش داخل وخارج اللجان.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني الدولية لم تتعرض لأي مضايقات سواء في استخراج التصاريح أو تفقد اللجان، مؤكدًا أن جميع اللجان التي تفقدوها بها مستشارين وقضاة، والأدوات اللازمة لإتمام عملية الاستفتاء من «حبر سري، وكشف للناخبين»، موضحين أن عملية الاقتراع تتم في تنظيم كامل.
وأضاف أنه سيتم تفقد غرف عمليات مديرية أمن المنوفية والمحافظة.
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