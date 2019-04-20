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وفد مراقبين دوليين يتفقد لجان شبين الكوم

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد وفد من تحالف منظمات المجتمع المدني في مصر بالتعاون مع منظمة ماعت السلام لجان مدرسة الثانوية بنات القديمة.

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وقال عبدالغفار محمد، سوداني الجنسية، وأحد المشاركين في الوفد، إنهم تفقدوا عدد من اللجان في شبين الكوم، ولاحظوا استقرار الأمن، وتواجد الشرطة والجيش داخل وخارج اللجان.

وأضاف أن منظمات المجتمع المدني الدولية لم تتعرض لأي مضايقات سواء في استخراج التصاريح أو تفقد اللجان، مؤكدًا أن جميع اللجان التي تفقدوها بها مستشارين وقضاة، والأدوات اللازمة لإتمام عملية الاستفتاء من «حبر سري، وكشف للناخبين»، موضحين أن عملية الاقتراع تتم في تنظيم كامل.

وأضاف أنه سيتم تفقد غرف عمليات مديرية أمن المنوفية والمحافظة.

وفد مراقبين دوليين يتفقد لجان شبين الكوم
وفد مراقبين دوليين يتفقد لجان شبين الكوم
وفد مراقبين دوليين يتفقد لجان شبين الكوم
وفد مراقبين دوليين يتفقد لجان شبين الكوم
وفد مراقبين دوليين يتفقد لجان شبين الكوم
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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