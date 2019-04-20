شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: السماح للوافدين بالتصويت في أي لجنة خارج محافظاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات للمواطنين الوافدين الإدلاء بأصواتهم أمام أي لجنة فرعية قريبة منه دون تقيد باللجان المخصصة للوافدين بما في ذلك القاهرة والجيزة.

جاء هذه الإجراء تيسيرًا على المواطنين المتواجدين في غير المحافظات المقيمين فيها.

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يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.