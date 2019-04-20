شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في برلين تفتح أبوابها في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت عملية التصويت على تعديل بعض مواد الدستور في مقر السفارة المصرية في برلين والقنصليتين العامتين في هامبورج وفرانكفورت منذ الساعة التاسعة صباحا في الْيَوْم الثاني على التوالى حيث يتوافد أبناء الجالية المصرية المقيمين على الأراضي الالمانية أو الموجودين عليها لأسباب مؤقتة.

وقال سفير مصر في المانيا الدكتور بدر عبدالعاطى أن الْيَوْمَ الاول للتصويت تم بنجاح وبدون أي منغصات حيث توافد على مقار الاقتراع الثلاث المصريون من مختلف الأعمار سواء من الشباب أو كبار السن وتصدرت المرأة المصرية المشهد في أول إيام التصويت.

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وتوقع عبدالعاطى استمرار توافد المصريين لممارسة حقهم الدستورى والمشاركة في رسم المستقبل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لوطنهم، مشيرا إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمتها السفارة ببرلين والقنصليتين في هامبورج وفرانكفورت لإتمام عملية الاقتراع بشكل آمن وسهل وسلس وفِي طل اجواء إيجابية.

كما نوه السفير عبدالعاطى بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بالسماح للمواطنين المنتهية صلاحية بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم بالإدلاء بصوتهم؛ مشيراً ان ذلك شجع وحفز المواطنين المصريين على التصويت .

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الاثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد الاثنين 20 و21 و22 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، للتصويت على التعديلات الدستورية وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.