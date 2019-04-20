شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمني مكثف في القاهرة والمحافظات لتأمين «الاستفتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فعّلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خطط انتشار أمني واسعة في القاهرة الكبرى والمحافظات، تزامناً مع إنطلاق فعاليات الإستفتاء على التعديلات الدستورية، صباح الجمعة الموافق(19-4)، وذلك لتأمين المقار الإنتحابية وخطوط سير المواطنين، والتصدي لأي محاولات عرقلة للعملية الانتخابية، فضلاً عن التيسير على الناخبين، وتمكينهم من آداء حقوقهم، خاصة من ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية عقد إجتماعاً موسعاً، الخميس الماضي، مع مساعديه بمقر إدارة الأزمات في وزارة الداخلية، تضمن التواصل مع مديري أمن المحافظات عبر الفيديو كونفرانس، حيث إستعرض خلاله خطط أجهزة الأمن لتأمين المواطنين، والمنشآت الهامة والحيوية، ومقار اللجان الإنتخابية خلال عملية الإستفتاء، وأعلن خلاله عن: «عزم الأجهزة الأمنية التصدي لكل ما قد يعكر صفو المواطنين أو يعطل سير العملية الانتخابية»، مؤكداً على التنسيق التام مع القوات المسلحة في تفعيل إجراءت التأمين.

وتضطلع أجهزة الأمن بالوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين أكثر من «10» آلاف مركز اقتراع على مدار «3» أيام، وتضمن ذلك إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد لحين الإنتهاء من الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشددت أجهزة الأمن من إجراءاتها في محطات مترو الأنفاق ومواقف النقل العام في القاهرة الكبرى، ووسعت دوائر الإنتشار، ونشرت خدمات سرية، في إطار إجراءات التأمين، كما رفعت من درجات تفتيش حقائب المواطنين بإستخدام البوابات الإلكترنية وأجهزة الكشف عن المعادن.

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وفي سياق متصل بإجراءات التأمين، نشرت إدارات الحماية المدنية في القاهرة والمحافظات، فرق الكشف عن المفرقعات، واستهدفت تمشيط محيط المقار الإنتخابية، وذلك بعمليات تمشيط دورية، فضلاً عن التأهب الأمنى للتعامل مع أي بلاغات طارئة.

واتخذت الإدارة العامة للمرور، وإدارات المرور في المحافظات، تدابير إحترازية، وأمنية، لرفع أي سيارات متوقفة في محيط المقار الإنتخابية، فضلاً عن نشر خدمات المرور في الشوارع، والطرق الرئيسية، وخطوط سير اللجان التي قد تشهد ازدحاماً، لمنع وقوع تكدسات مرورية والتيسير على الناخبين.

وبدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الإنضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الإستفتاء.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والإرتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية، ولجان الإستفتاء، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية، للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما تم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع، ومختلف الميادين والطرق، وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

وواصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات، بالمرور على الخدمات الأمنية، وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والإلتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين لجان الإستفتاء ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية خلال بيان لها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإستفتاء، وأهابت بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.