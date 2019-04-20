شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان السادات تُدلي بصوتها في الاستفتاء: «نعم للتعديلات الدستورية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت جيهان السادات، قرينة الزعيم الراحل أنور السادات، الرئيس الأسبق، اليوم السبت، بصوتها الانتخابي في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في اللجنة الانتخابية بديوان عام وزارة الزراعة بالدقي، فيما حرص العاملون بالوزارة ورجال الأمن على التقاط الصور التذكارية معها.

وقالت «السادات»، في تصريحات مقتضبة عقب الإدلاء بصوتها الانتخابي: «قلت نعم للتعديلات الدستورية، والمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات واجب وطني لكل المصريين».

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يُذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت اليوم، وتستمر حتى الإثنين المقبل، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

ويُشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت في وقت سابق أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 إبريل الجاري لتصويت المصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري داخل جمهورية مصر العربية للتصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليها.