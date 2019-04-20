شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من الناخبين على لجان التصويت ببورسعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة عمليات محافظة بورسعيد، برئاسة المحافظ اللواء عادل الغضبان، انتظام العمل في ١١١ لجنة للاستفتاء على التعديلات الدستورية في موعدها، وتواجد كافة رؤساء اللجان الفرعية.

وشهدت اللجان إقبالا كثيفا على التصويت منذ الساعات الأولى، وسجلت لجان المنطقة الحرة العامة إقبالا كبيرا من الناخبين.