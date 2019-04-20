معاق يصر على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء بطوخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت لجنة مدرسة الشهيد أشرف سلومة بطوخ لمسة إنسانية من ضابطى جيش وشرطة في خدمة مواطن معاق لمساعدته على الإدلاء بصوته. وأصر ضابط القوات المسلحة باصطحاب المواطن إلى مقر الانتخاب داخل المدرسة فيما حاول ضابط الشرطة برتبة رائد الإمساك بقدم المواطن لمساعدتة لاستخدام الكرسى المتحرك. وحرص المواطن على أن يدخل اللجنة بعد أن قال له الضابط والقائمون على اللجنة إنهم سوف يحضرون له ورقة الاستفتاء بدلا من مشقة الدخول إلا أنه أصر على الدخول بنفسه لكى يعبر عن رأيه. معاق في طوخ يشارك في الاستفتاء معاق في طوخ يشارك في الاستفتاء

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