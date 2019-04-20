شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يدلي بصوته في الاستفتاء: مشاركة المصريين رسالة للعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في الإدلاء بصوته، اليوم السبت، في أول أيام التصويت على التعديلات الدستورية، وذلك بمدرسة خالد بن الوليد بمدينة 6 أكتوبر.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب على كل وطني غيور على مصر، لأن نزول المواطنين ومشاركتهم بكثافة في الاستفتاء هو رسالة للعالم بأن المصريين يدركون مدي المخاطر والعواصف المحدقة ببلادهم، والتي تتطلب أساسا دستوريا قويا لمواجهتها والتعامل معها، والأهم حرصهم على استمرار مسيرة البناء والتنمية والإنجازات التي تشهدها مصر على جميع الأصعدة وبخطوات غير مسبوقة.

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وأشار إلى أن المشاركة في أداء هذا الواجب نحو مصر يقرب البلاد من أهدافها في غد أفضل من أجل الجيل الحالي وأيضا الأجيال القادمة.

وأضاف أن المشاركة في الاستفتاء وأي انتخابات عموما هو حق كفله الدستور لكل مواطن مصري فيجب أن يحافظ على أدائه، لأنه قمة الممارسة الديمقراطية التي نتطلع جميعا لإرساء مبادئها في جميع مناحي الحياة السياسية.

ودعا الوزير المصريين للنزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة في هذا الاستحقاق المهم في مسيرة مصر، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر.