شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تدلي بصوتها في الاستفتاء.. وتشيد بمشاركة المرأة المصرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح السبت، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمدرسة مصطفى كامل للتعليم الأساسي، بمساكن شيراتون. وقالت «زايد» إن «سيدات مصر لطالما حرصن على المشاركة في بناء المستقبل سواء بالمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاءات»، مؤكدةً أنها تشعر بغاية السعادة اليوم، كونه مختلفاً بسبب موقع المسؤولية التي تتولاها حالياً.

وأضافت وزيرة الصحة أن «الاستقرار والتنمية من أهم أهداف الدولة المصرية، وأن مصر استطاعت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحقيق ما لم تستطع تحقيقه لسنوات طويلة، حيث تتسارع معدلات التنمية بشكل غير مسبوق».

ودعت الوزيرة، جموع المصريين لـ«النزول والمشاركة الإيجابية للوقوف بجانب وطننا وسط التحديات الإقليمية التي نشهدها حالياً»، مؤكدةً أن «مصر أمانة يجب أن نحافظ عليها جميعاً»، مشيدة بالشعب المصري وتحمله آثار الإصلاحات الاقتصادية، لافتةً إلى أن الدولة استطاعت اتخاذ الكثير من الخطوات في بناء الإنسان المصري، وخاصةً في قطاع الصحة.

وزيرة الصحة تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية