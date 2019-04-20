أتوبيسات مكشوفة بالبحيرة تذيع الأغاني الوطنية لتحفيز المواطنين على المشاركة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت مدينة دمنهور وجود أتوبيسات مكشوفة تجوب أنحاء المدينة وتذيع الأغاني الوطنية وعليها بنرات لتحفيز المواطنين وحشدهم للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتحمل البنرات صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعبارات «محافظة البحيرة.. استفتاء دستور مصر 2019.. انزل شارك.. من أجل مستقبل أولادك.. صوتك هيفرق».

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة البحيرة 3 ملايين و896 ألف ناخب بنسبة تصويتية 6.36% على مستوى الجمهورية سوف يدلون بأصواتهم في 18 لجنة عامة و716 مركزًا انتخابيًا و908 لجان فرعية. اتوبيسات البحيرة اتوبيسات البحيرة

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