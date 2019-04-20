شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يدلي بصوته في الاستفتاء: المصريون يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بصوته على التعديلات الدستورية، صباح اليوم السبت، بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية له عقب إدلائه بصوته: إن «المصريين يسجلون اليوم في هذا العرس الديمقراطي تاريخاً جديداً نحو مستقبل أفضل، وأنهم يثبتون دائما أنهم شعب مبهر، فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة، ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع بأن الشعب المصري يمارس حقوقه السياسية بكل حرية ونزاهة، وأن شعب مصر من أعظم شعوب العالم».

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وعن التعديلات الدستورية التي يتم الاستفتاء عليها اليوم، صرح وزير النقل بأنها تهدف بصفة عامة إلى معالجة أوضاع لم يتناولها دستور 2014، مثل إضافة غرفة نيابية أخرى، هي مجلس الشيوخ لمزيد من انضباط القوانين، وسرعة إصدار التشريعات، بما يساهم في إرساء دعائم الديمقراطية، والموافقة على الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك إضافة مادة تسمح باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وأضاف أن هذه التعديلات ستساهم أيضا في تحقيق مزيد من الاستقرار للبلاد بما يعود بالنفع على الحالة الاقتصادية والأمنية، وتحقيق الرخاء للمواطن المصري، وتوفير حياة كريمة تليق بشعب مصر العظيم، وتحقيق آمال الشعب وطموحاته، بما يضع الدولة المصرية ضمن الدول المتقدمة على المستوى العالمى وفى ريادة القارة الإفريقية والعالم العربى ويعزز مكانتها عالمياً، لافتا إلى أن التعديلات التي يتم الاستفتاء عليها تعزز مزيداً من الديمقراطية وحرية التعبير للمواطنين، حيث تنص على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، وكذا على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً بالمجلس بما يمكنهم من تعميم الفائدة على تلك الفئات والاهتمام بمجالاتهم الحياتية والاجتماعية وتحقيق الصالح العام للمواطنين.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هذه التعديلات تعزز من دور المرأة المصرية، وذلك عن طريق النص على تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب لها، مما يساهم في مشاركة فعالة للمرأة.

وأثناء خروج الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، من اللجنة الانتخابية لاحظ وجود عدد كبير جدا من العاملين بالشركات المصرية، حيث توجه لهم وزير النقل، حيث يعرفهم جميعهم من خلال عملهم بالمشروعات القومية، وأبدى العاملون سعادتهم البالغة في المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدين أن هذه المشاركة الفعالة لإيمانهم بالأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد، ولتحقيق مستقبل أفضل وحياة كريمة لهم ولأولادهم، خاصة مع هذه المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها والتي تتيح فرص عمل لهم ولأبنائهم.