«قومي المرأة» يحث السيدات في جنوب سيناء على المشاركة السياسية في الاستفتاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد فرع المجلس القومي للمرأة، بمحافظة جنوب سيناء مؤتمرا ضمن حملة «صوتك لمصر بكرة»، بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية في التعديلات الدستورية. وحضر المؤتمر هدى منسي، مقررة فرع المجلس، واللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، وغريب حسان، عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى 200 مستهدف من القيادات التنفيذية والشعبية ومديري المديريات بالمحافظة.

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