شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات:انتظام عمليات تصويت المصريين بالخارج واقبال كبير بالدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنعمليات التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من جانب المصريين فى الخارج انطلقت اليوم الجمعة في 140 بعثة فى 124 دولة.

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وقال المستشار محمود حلمي الشريف ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات و المتحدث باسمها، أنه تم التواصل مع غرف العمليات فى كل من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وأن عملية التصويت فى الخارج تسير بانتظام اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة ، وحسب التوقيت المحلى لكل دولة.

وشهدت السفارات والقنصليات المصرية ، اقبالا كبيرا من جانب المصريين فى الخارج خاصة في الدول العربية ، ومن بينها الكويت والإمارات والبحرين والسعودية ولم تتلقي غرفة العمليات أى بلاغات عن خروقات أو خروج عن القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.