صور.. وزيرا الآثار والسياحة وأعضاء مجلس النواب على مقهى شعبى بالأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ينشر الخليج 365 عددا من الصور، للدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، والكاتب أسامة هيكل ، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس، على قهوة شعبية بالأقصر.
جاء ذلك علي هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارتي الآثار و السياحة، للاحتفال بيوم التراث العالمي، بحضور الوزراء والنواب والشخصيات العامة .
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