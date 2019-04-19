شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرا الآثار والسياحة وأعضاء مجلس النواب على مقهى شعبى بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر الخليج 365 عددا من الصور، للدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، والكاتب أسامة هيكل ، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس، على قهوة شعبية بالأقصر.

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جاء ذلك علي هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارتي الآثار و السياحة، للاحتفال بيوم التراث العالمي، بحضور الوزراء والنواب والشخصيات العامة .