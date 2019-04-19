مصر | مفاجآت.. طرده لكسر "البيض" فسرق نصف مليون جنيه بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت.. طرده لكسر "البيض" فسرق نصف مليون جنيه بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن مفاجآت جديدة حول واقعة السطو المسلح على مزرعة دواجن وسرقة حوالي نصف مليون جنيه، وتبين أن المتهم الرئيسي، في الواقعة، كان يعمل سائق سابق في المزرعة، واصطدمت السيارة قيادته بأخرى، حال سيره بالطريق لنقل البيض لأحد المحال التجارية، ما تسبب في كسر البيض المحمل على السيارة، دون حدوث أيه تلفيات بها، وبإبلاغ صاحب المزرعة، قرر طرده من المزرعة خاصته، ما أثار غضبه، وقرر سرقة المزرعة مستعينا بباقي المتهمين.

وأوضحت التحريات أنه بفحص رجال المباحث البلاغ وجمع المعلومات تبين أن صاحب المزرعة يمتلك حوالي 5 مزارع، وعدد العاملين بهم ما يقرب من 650 عاملا، وبفحص المشتبه بهم من العاملين، تجمعت الشكوك حول السائق المشار إليه، لرواياته المختلفة، عند سؤاله عن مكان تواجده وقت الجريمة، وأكدت التحريات أنه المتهم الرئيسي في السرقة، وبالقبض عليه ومواجهته، أقر بالسرقة، وارشد عن باقي المتهمين.

كان قام 4 ملثمون بالسطو المسلح على مزرعة لإنتاج بيض الدواجن، والتعدي على العاملين بها، بالضرب وتكبيلهم، وسرقة حوالي نصف مليون جنيه، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقي العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا من صاحب مزرعة لإنتاج بيض الدواجن، بقيام 4 ملثمون يحملون أسلحة نارية بالسطو على المزرعة ملكه، بدائرة مركز شرطة البدرشين، وسرقة حوالي نصف مليون جنيه، من حصيلة بيع البيض على مدار اليوم، وفروا هاربين بعد تكبيل العاملين المتواجدين بالمزرعة وقتها، والتعدي عليهم بالضرب.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها، وترأسه العقيد علي عبد الكريم، والعقيد أحمد نجم، مفتشي مباحث جنوب الجيزة، وتوصلت تحريات المقدم حسام بكير وكيل فرقة أبو النمرس والحوامدية، والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة البدرشين والعياط، إلى أن وراء ارتكاب السرقة 7 أشخاص من بينهم عمال سابقين بالمزرعة، كما توصلت التحريات لهروب عددا من المتهمين لمركز العياط.

وبإعداد مأمورية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تمكن المقدم حسام بكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز البدرشين، والرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز أبو النمرس، والرائد احمد صبحي رئيس مباحث مركز العياط، والنقيب أحمد يحيي، والنقيب محمد جمال معاوني مباحث المركز، والقوة المرافقة لهم، من القبض على المتهمين وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، لمرورهم بضائقة مالية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.