أخبار مصر | وزيري لـ "يسرا والمشاط": لدينا في الكرنك ثاني أطول عمود بمصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيري لـ "يسرا والمشاط": لدينا في الكرنك ثاني أطول عمود بمصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن معبد الكرنك يضم عمودًا حجريًا هو ثاني أطول عمود في مصر بارتفاع 22 مترا.

وأوضح وزيري أن العمود هو واحد من 10 أعمدة تسمى أعمدة طهارقة، 9 منها لم يعد موجود منها سوى أجزاء وباق عمود واحد ويطلق عليه "عمود طهارقة".

وأكد وزيري أن عمود طهارقة هو ثاني أطول عمود في مصر بعد عمود السواري أطول عمود في مصر، وأضاف أن عمود طهارقة نهايته زهرة بردي متفتحة، على عكس باقي أعمدة الساحة الأولى حيث تأني تيجانها على شكل برعم زهرة بردي.

جاء تصريح وزيري أثناء الشرح الذي ألقاه على مسامع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والفنانة يسرا، وعدد من الصحفيين، في إطار جولة وزيري الآثار والسياحة في معابد الأقصر.

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وذلك في إطار الاحتفال بيوم التراث العالميّ، وقد توجه وفد من لجنة الاعلام والثقافة والآثار إلى محافظة الأقصر لتفقد بعض المشاريع الأثرية.

وتوجه صباح اليوم الجمعة، الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وأعضاء اللجنة برئاسة النائب أسامة هيكل إلى معبد الكرنك لافتتاح معبد الأوبت لأول مرة منذ اكتشافه وذلك بعد ترميمه.

وصاحبهم خلال الزيارة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ووفد من 21 سفير من سفراء العالم والفنانة يسرا التي وعدت يوم زيارتها لمقبرة "خوي" بسقارة الاسبوع الماضي بحضور جميع الفاعليات الأثرية.

وأعرب الدكتور العناني عن سعادته بوجود كافة الأطياف بالدولة لحضور الاحتفال بيوم التراث العالمي الذي نظمته وزارتي الآثار والسياحة علي مدار يومي ١٨ و ١٩ أبريل، حيث حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فاعليات اليوم الأول صباح أمس الخميس، حيث تم الإعلان عن الكشف الأثري الجديد الذي تم التوصل إليه مؤخراً أثناء أعمال الحفر الأثري في منطقة ذراع أبوالنجا بالبر الغربيّ بمدينة الأقصر، وهو مقبرة لشخص يُدعى "شد سو جحوتي"، أي الإله جحوتى ينقذه.

كما حضر أيضا الاحتفال بانتهاء تجميع وإعادة تركيب وترميم وإقامة التمثال الثالث والأخير للملك رمسيس الثاني الذي تقوم الوزارة بترميمه وإقامته في موقع عرضه الأصلي أمام الصرح الأول لمعبد الأقصر بالإضافة إلى جولته في البر الغربي بالأقصر، خمسة وزراء، الاثار والثقافة والسياحة والصحة والسكان والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر ولجنة الإعلام والثقافة والآثار، مما يدل علي التعاون بينهم من أجل بناء مصر الحديثة المتقدمة.