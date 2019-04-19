أخبار مصر | عبد المعطي رشوان: سنجعل من استفتاء الدستور "عيدا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المعطي رشوان: سنجعل من استفتاء الدستور "عيدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المستشار عبدالمعطي رشوان الباحث الاقتصادي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممتازة وتضاهي كبرى الدول وكان من أكثر هذه الإجراءات احتراما للإنسانية هي الحرص على مشاركة كل مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا من فقد البصر وابتكار طريقة تتناسب مع تلك الاحتياجات.

وطالب رشوان جموع الشعب المصري العظيم بالنزول والمشاركة لأن هذه هي بلدنا وهذا فرض وجوب وطني على كل مصري ووجه رشوان رسالة إلى أي فرد يفكر أن يتقاعس عن أداء دوره الوطني بأنه إذا كان هناك من يستشهد ويضحي بعمره وأولاده من أجل هذا الوطن فكيف لك بأن لا تضحي بساعة أو ساعتين من أجل وحدة وطنك.

اختتم رشوان بأنه يثق بأن المصريين سيجعلون من الاستفتاء على التعديلات الدستورية عُرسا جديدا للديمقراطية وعيدا للوعي ووحدة صف المصريين.