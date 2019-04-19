أخبار مصر | محمد عمارة: الشعب المصري "واعٍ" ويعشق وطنه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عمارة: الشعب المصري "واعٍ" ويعشق وطنه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي، أن الشعب المصري واعٍ ويعشق وطنه ودائما يقف بجانب وطنه وظهر معدنه الأصيل خلال المحن التي مررنا بها وأثبت للعالم ان قوته تكمن في وحدته.

وأشار عمارة إلى أن محاولات القوى الاستعدائية لزرع الفتنة بكل أشكالها من خلال قنواتهم المشبوهة بائت بالفشل وذلك بسبب جوهري وهو ثقة الشعب المصري العظيم في قيادته السياسية التي تسعى لهدف واحد وهو مصلحة مصر والمصريين والتي ظهرت في عدة نقاط أهمها استعادة مكانة مصر الدولية وتبوئها قيادة إفريقيا بجانب الحرص على دعوة مصر في المحافل الدولية الكبيرة وان صوت مصر أصبح أكثر تأثيرا بقوة تحميها وهي القوات المسلحة المصرية.

وأضاف عمارة ان الإنجازات التي تحققت بالداخل سيتحدث عنها التاريخ وكيف استطاع هذا الشعب بقيادة الرئيس السيسي تحويل المحن الى منح وإعادة استغلال موارد هذا الوطن الاستغلال الأمثل وذلك في ظل حرب على الإرهاب قدم خلالها هذا الوطن شهداء فاضت أرواحهم إلى بارئها دفاعا عن تراب هذا الوطن ويجب أن نذكر الحرب على الفساد وما جنته تلك الحرب للقضاء على سرطان الفساد التي لازالت مستمرة.

اختتم عمارة بأن ثقته كبيرة في الشعب المصري الذي سيلبى نداء الوطن في نزوله للقيام بدوره الوطني للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ويقول رائيه بكل شفافيه وان الدولة وفرت كافة السُبل؛ لضمان نزاهه هذا العُرس الديمقراطي بداية للإستماع للرأي والرأي الآخر مرورا بآليات سير اجراءات الاستفتاء والتي ظهر بها مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة من من فقدوا نعمة البصر لأول مرة بالتاريخ على مستوى العالم في عمليات الاقتراع.