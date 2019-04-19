أخبار مصر | نقابة الأشراف: نؤيد التعديلات الدستورية ونتوقع مشاركة شعبنا العظيم بكثافة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأشراف: نؤيد التعديلات الدستورية ونتوقع مشاركة شعبنا العظيم بكثافة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت نقابة الأشراف الشعب المصري العظيم؛ للمشاركة بفاعلية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تنطلق غدًا السبت في مصر .

وقالت النقابة إن المشاركة واجب وطني على كل مصري محب لبلده سعيًا لاستكمال بناء الدولة، وترسيخ الاستقرار الذى شهدته البلاد خلال الفترة الماضية.

وأكدت أنه رغم أهمية تلك التعديلات إلا أن المواطن حر في اختياره بين التأييد أو الرفض،لكن واجبه نحو بلده يقتضى المشاركة الايجابية ، وإظهار الأمة المصرية، صفا واحدا، أمام اللجان لمواجهة المؤامرات الخارجية والتربص الداخلي.

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وقال السيد محمود الشريف وكيل أول البرلمان ونقيب الأشراف إن البرلمان ناقش التعديلات بحيادية تامة، وأعطى الفرصة لكل فئات المجتمع للتعبير عن آرائهم ، وتظل الكلمة الأخيرة للشعب المصرى العظيم، ونحن على ثقة في وعيه وقدرة الأمة المصرية في ضرب مثل رائع للجميع، أن مصر عصية على المؤامرات وقادرة على المحافظة على استقرارها واستمرار مسيرة التشييد والبناء وتحقيق العدالة الاجتماعية .

وأكد نقيب الأشراف تشكيل غرفة عمليات بالنقابة؛ لمتابعة سير عملية الاستفتاء وتذليل الصعاب على قدر المستطاع ومشاركة الأشراف داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن هناك تأييدا من الأشراف للتعديلات الدستورية لما تهدف إليه من حماية الوطن والمواطن، والحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية التي تم تثبيتها وإعادة بنائها من جديد، مضيفا كلنا يقين أن المصريين سيصوتون بكثافة لتلك التعديلات لما تمثله من مصلحة للأمة المصرية بأكملها.