أخبار مصر | غلق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلبنان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق صناديق الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت صناديق الاقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، وذلك بلجنة الاقتراع داخل مقر السفارة المصرية في بيروت.

ولدى حلول التاسعة مساء، تأكد أعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفون المعاونون لهم بالسفارة المصرية ببيروت، من خلو جمعية الانتخاب (نطاق لجنة الاقتراع) من أي مواطنين مصريين راغبين في الإدلاء بأصواتهم، وتم إعلان انتهاء اليوم الأول من أيام الاقتراع المحددة، وإغلاق صناديق الاقتراع على نحو ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات من إجراءات، ووضع الشمع الأحمر على الصناديق ومهرها بالأختام الرسمية.

وتم عقب إغلاق الصناديق تحرير محضر بإجراءات غلق صناديق الاقتراع، متضمنا أعداد المقترعين الذين أدلوا بآرائهم على مدى اليوم، وحفظ بطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق الخاصة بعملية الاستفتاء بصورة مؤمنة لحين استئناف الاقتراع غدا.

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وشهد اليوم الأول من أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، توافدا من قبل المواطنين المصريين، سواء أعضاء الجالية المصرية المقيمين، أو ممن تصادف تواجدهم داخل لبنان خلال فترة التصويت.

وأدلى مواطنون من كافة الفئات العمرية والشرائح المجتمعية بآرائهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على مدى اليوم، وحرص أعضاء البعثة الدبلوماسية في السفارة المصرية، الذين حضروا قبل بدء عملية الاستفتاء بوقت كاف، على استقبال المواطنين الراغبين في الإدلاء برأيهم، وتسهيل عملية إدلائهم بأصواتهم وفقا للإجراءات المقررة والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأبدى السواد الأعظم من المشاركين في الاستفتاء، تأكيدا على أهمية ووجوب المشاركة في العملية، تكريسا للحقوق الدستورية والسياسية لهم، وحرصا على استقرار البلاد.

وينتظر أن يتم استئناف عملية التصويت في التاسعة من صباح غد، حيث تستقبل لجنة الاقتراع في السفارة المصرية المواطنين الراغبين في الإدلاء برأيهم حتى التاسعة مساء.