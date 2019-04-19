أخبار مصر | "فيوتشر برس" تستهل نشاطها بتكريم "الحسينى وغبور وعبد التواب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيوتشر برس" تستهل نشاطها بتكريم "الحسينى وغبور وعبد التواب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى أمسية قاهرية فريدة، جمعت بين رموز الصحافة والفكر والتعليم، كرَّمت مؤسسة "فيوتشر برس" للاستشارات وتطوير المحتوى، "محب غبور" رئيس تحرير جريدة "صوت بلادى" المعبرة عن الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، و "المندوه الحسينى" البرلمانى السابق وأحد كبار أصحاب المدارس الخاصة.

كما شمل التكريم الزملاء الصحفيين: "أيمن عبد التواب" مدير تحرير موقع "صوت الأمة"، و"شعبان خليفة" و"أرمنيوس المنياوي و"روبير الفارس"، وعدداً آخر من الصحفيين والمصورين المتميزين.

كان النادي اليونانى بوسط القاهرة استضاف، مساء أمس، الأمسية التى تعتبر باكورة فعاليات "فيوتشر برس" المتخصصة فى الاستشارات وتطوير المحتوى وتنظيم المؤتمرات والدورات المعنية بفنون الصحافة.

وتستعد "فيوتشر برس" لإطلاق أول بوابة الكترونية مصرية وعربية متخصصة فى الشأن التعليمى بشقيه: قبل الجامعى والجامعى، بالتعاون مع كبريات المؤسسات التعليمية والجهات ذات الصلة بالتعليم.