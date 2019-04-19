أخبار مصر | غدا.. رئيس القومي لحقوق الإنسان يدلي بصوته في التعديلات الدستورية‎

يدلي محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية غداُ بالمركز الانتخابي بمعهد فتيات مصر الجديدة باللجنة الفرعية رقم 9.

ويذكر أن المجلس قد أعلن في وقت سابق جاهزية غرفة العمليات المركزية للمجلس والغرف الفرعية بالمحافظات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الداخل بدء من غد السبت ولمدة ثلاثة أيام وحتي إعلان نتائج الاستفتاء وكذلك إعداد شبكات التواصل مع غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بمحافظات الجيزة والغربية وكفر الشيخ والقليوبية والفيوم وبنى سويف وسوهاج والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وأسيوط.

وتنطلق غدا السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرا انتخابيا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء كانت سارية أم لا.