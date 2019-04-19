أخبار مصر | "القومي لشؤون الإعاقة" يشكل غرفة عمليات لمتابعة استفتاء الدستور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي لشؤون الإعاقة" يشكل غرفة عمليات لمتابعة استفتاء الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة، غرفة العمليات المركزية الخاصة به لمتابعة سير الاستفتاء على الدستور.

ومن المقرر أن تبدأ الغرفة عملها الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية الثلاثة، وخصص المجلس لغرفة العمليات الأرقام التالية لتلقي شكاوى الناخبين:

01147001148

01096494649

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وتنطلق غدا السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرا انتخابيا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

ووفقا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء كانت سارية أم لا.