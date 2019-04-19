انت الان تتابع الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة على بعض المناطق. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الصغرى العظمى القاهرة 14 23 شبين الكوم 13 23 طنطا 13 22 دمنهور 14 21 الإسكندرية 15 20 بلطيم 14 21 مطروح 15 20 السلوم 14 20 سيوة 13 24 بورسعيد 15 21 دمياط 15 21 الزقازيق 12 24 الإسماعيلية 11 24 السويس 12 23 العريش 12 21 رفح 11 20 رأس سدر 14 24 نخل 06 20 نويبع

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