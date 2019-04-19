«الشباب» توزع 100 ألف نسخة من تعديلات الدستور

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قامت وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة، بتوزيع 100 ألف نسخة من نص التعديلات الدستورية على مراكز الشباب بالجمهورية والمنتديات ومراكز التعليم المدني، والجامعات والهيئات والوزارات والأندية الكبرى ومؤسسات الدولة، تحت شعار "الكلمة كلمتك". وتشارك الوزارة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في نشر الوعي السياسي بالتعديلات الدستورية 2019، حيث قامت الوزارة بطباعة 100 ألف نسخة تضمنت التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها خلال الفترة 20- 22 أبريل الجاري.
وأشار صبحي إلى أن الوزارة تلعب دورها في نشر الصورة الصحيحة للتعديلات الدستورية، وذلك لمكافحة الشائعات التي تحيط بالمشهد السياسي المصاحب لعملية إجراء الاستفتاء. وأكد صبحي أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية من مساعدي ومعاوني الوزير، يكون عملها خلال 24 ساعة بمقر ديوان الوزارة، وطوال مدة الاستفتاء، وكذلك غرفة
وأشار صبحي إلى أن الوزارة تلعب دورها في نشر الصورة الصحيحة للتعديلات الدستورية، وذلك لمكافحة الشائعات التي تحيط بالمشهد السياسي المصاحب لعملية إجراء الاستفتاء.
وأكد صبحي أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية من مساعدي ومعاوني الوزير، يكون عملها خلال 24 ساعة بمقر ديوان الوزارة، وطوال مدة الاستفتاء، وكذلك غرفة عمليات محلية بكل مديرية شباب.
وأكد الوزير توجه سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية وفقا لما أكده الرئيس، نظرًا لأن مراكز الشباب تعد وحدة تتعامل مع كل الفئات العمرية ومع مختلف المناطق الجغرافية.
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