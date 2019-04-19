شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام مساعد البحر الأحمر يدلي بصوته في التعديلات الدستورية بالصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى العميد تامر سمير، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، بصوته في التعديلات الدستورية في القنصلية المصرية في العاصمة الصينية بكين والذي تصادف تواجده هناك في مهمة عمل.

كما قام وفد من العاملين بالبحر الأحمر والجالية المصرية بالصين بالإدلاء بأصواتهم أثناء تواجدهم في مهمة عمل بالصين.