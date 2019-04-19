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سفير مصر بألمانيا: انتهاء التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بألمانيا: انتهاء التصويت فى اليوم الأول للاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر فى ألمانيا، إن عملية التصويت على التعديلات الدستورية فى يومها الأول، انتهت منذ قليل. وسيتم استكمال التصويت غدا السبت.

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وأوضح السفير "عبد العاطى" فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن عملية التصويت اليوم، انتهت بشكل إيجابى وفى ظل أجواء احتفالية ودون أى مشاكل تذكر.

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وتابع:"كان من الملاحظ توافد الشباب والعائلات والمرأة فى ظل أجواء احتفالية رغم ان اليوم كان إجازة رسمية فى المانيا بمناسبة عيد الفصح".

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وأضاف أنه كان من الملاحظ أيضا توافد كبار السن وتكبدهم مشاق السفر نظرا للمسافات البعيدة التى تفصل بين أماكن إقامتهم ومقار الاقتراع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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