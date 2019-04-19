شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب التصويت.. شاهد حشود المصريين أمام السفارة بالكويت..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل إغلاق باب التصويت ، شهد مقر السفارة المصرية فى الكويت ، حشودا كبيرة من المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى بدأت اليوم فى مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

وكان قد أغلق سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أبواب اللجنة الانتخابية، فى ختام اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج؛ وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي للكويت، طبقا للمواعيد المقررة من قبل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وقام السفير القوني بإغلاق صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر، ووضعها بمكان مؤمن داخل المقر الانتخابي بالسفارة.



طابور أبناء الجالية المصرية فى الكويت أمام السفارة

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تجدر الإشارة إلى أن اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قد شهد إقبالاً متزايدًا من قبل أبناء الجالية المصرية في الكويت، الذين اصطفوا في طوابير طويلة أمام مقر السفارة منذ الصباح الباكر، حاملين الأعلام المصرية.

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.