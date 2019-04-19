شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. تزايد إقبال المصريين بإثيوبيا على التصويت فى استفتاء التعديلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر السفارة المصرية فى اثيوبيا ، إقبال كثيف من قبل أعضاء الجالية المصرية ، للمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية.

وشهدت العديد من مقرات السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج إقبالا كبيرا من قبل المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تجرى فى فى (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث أنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت فى الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.

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المصريون يشاركون فى الاستفتاء على الدستور فى إثيوبيا



أبناء الجالية المصرية فى إثيوبيا يدلون بأصواتهم فى التعديلات الدستورية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.