شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: فكرة تقديم تعديلات دستورية مطروحة منذ دور الانعقاد الأول وليست جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الكاتب الصحفى خالد صلاح ، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، أول حوار صحفى مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد إنجاز التعديلات الدستورية، وتحدث رئيس البرلمان فى حواره عن بداية فكرة تقديم التعديلات الدستورية.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فى أول حوار مع ”الخليج 365”، إن فكرة تقديم تعديلات دستورية كانت مطروحة منذ دور الانعقاد الأول وليست جديدة، جميعنا يعلم الظروف التى كتب فيها دستور 2014 ظروف صعبة واستثنائية، وكثير من النصوص خاصة فى باب نظام الحكم صيغت بطريقة رد الفعل، بمعنى أن أرى التجربة التى حدثت فى الماضى وأنص على عكسها، هذا أنتج بعض النصوص غير المناسبة للواقع وكشفت عنها التجربة، وبالتالى لم يكن هناك مفر من التعديل، وهذا أمر توقعته منذ فترة.