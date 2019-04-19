شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: الشفافية كانت أفضل سلاح لمواجهة الشائعات.. كل حاجة كانت علنية ولم نخف شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، أول حوار صحفى مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك بعد إنجاز التعديلات الدستورية، وتحدث رئيس البرلمان فى حواره عن مواجهة الشائعات فى مصر. Advertisements وأضاف رئيس مجلس النواب فى أول حوار مع ”الخليج 365”، أن "الشفافية كانت أفضل سلاح لمواجهة الشائعات، كل حاجة كانت علانية ولم نخفِ شيئاً، الشائعة تجد مجالها عند الغموض وعدم توافر المعلومات، عندما تتوافر المعلومات الشائعة تموت تلقائياً، الحقيقة أننا لم نهتم بالشائعات، ومضينا فى طريقنا بخطوات ثابتة وواثقة لا يحركنا إلا مصلحة الدولة والصالح العام، لهذا نجحنا ولم توقفنا الشائعات. لاحظ أن القنوات المشبوهة توقفت عن ذكر الإجراءات التى يقوم بها المجلس، لماذا؟ لأنها لم تجد ما تقوله؟ لم يكن لدينا شىء سابق التجهيز أو معد سلفاً، كل شىء كان وليد الحوار والنقاش".

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