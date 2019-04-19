شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات وجامعة الدول العربية لمتابعة الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ورئيس بعثة متابعة الاستفتاء على الدستور لتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والجامعة العربية فى اطار متابعة الاقتراع والفرز.

واستعرض المستشار لاشين إبراهيم ، الجهود التى قامت بها الهيئة للإعداد والتحضير للاستفتاء، وتوفير الدعم الفنى واللوجستي لضمان إجراء عملية الاستفتاء في نزاهة وشفافية، كما تحدث عن الترتيبات التى اتخذتها الهيئة لتمكين وتسهيل مشاركة الناخبين من مختلف الفئات في الاستفتاء.

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وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة ، خلال اللقاء، حرص الأمين العام للجامعة العربية الشخصي وحرص جامعة الدول العربية ، على مواكبة كافة الاستحقاقات الانتخابية التى جرت فى جمهورية مصر العربية على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، وأن بعثاتها أصدرت العديد من التقارير التى تضمنت توصيات فى مختلف النواحى المتعلقة بالعملية الانتخابية، وذلك بهدف تحسينها وتطويرها.