أخبار مصر | لاشين إبراهيم: توفير كل وسائل المساعدة لذوى القدرات الخاصة لإتمام عملية الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاشين إبراهيم: توفير كل وسائل المساعدة لذوى القدرات الخاصة لإتمام عملية الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على توفير كافة وسائل المساعدة لذوى القدرات الخاصة، لإتمام عملية التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر انطلاقها داخل البلاد، غدًا.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم الجمعة، إنه سيتم توفير سبل الراحة والدعم لذوى الاحتياجات البصرية، بإتاحة غلاف من البلاستيك مدون عليه ذات بيانات الاقتراع وفق طريقة "برايل" حتى يتمكن الناخبون من ذوى الاحتياجات البصرية من قراءتها، والإدلاء بأصواتهم بأنفسهم دون حاجة إلى مساعدة من أحد.

وأضاف، أنه تم وضع لافتات إرشادية على أبواب اللجان بلغة الإشارة عن كيفية الإدلاء بالتصويت مع توجيه القضاة ورؤساء اللجان والموظفين أمناء اللجان بالتعاون معهم لتسهيل عملية التصويت على التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنه إذا كان الناخب من ذوى القدرات الخاصة على نحوٍ يمنعه من أن يدلى برأيه بنفسه، فإن له أن يبديه على انفراد إلى القاضى رئيس اللجنة ليتولى إثبات هذا الرأى فى بطاقة الاقتراع الخاصة به.

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ونوه المستشار لاشين إبراهيم، بأن كل ناخب سيدلى بصوته فى اللجنة التابع لها عبر الرقم القومى أو جواز السفر المثبت به الرقم القومى، لافتًا إلى أنه متاح على موقع اللجنة للمواطنين معرفة مقار اللجان الانتخابية التى عليهم أن يتوجهوا لها للاقتراع، أما الوافدون فوفرت الهيئة لهم لجانًا خاصة وكشفًا خاصًا بهم فى مختلف اللجان.

وأضاف، أن الاستفتاء يجرى وفق ضوابط وضعتها الهيئة، ومنها التأكد من شخصية الناخب وتسليمه لبطاقة الرقم القومى الخاصة به، وتوقيعه فى كشف الناخبين بعد الإدلاء بصوته ثم وضع يده فى الحبر الفسفورى.

تجدر الإشارة، إلى أنه من المقرر أن تنطلق صباح غدٍ السبت، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، عملية التصويت على التعديلات الدستورية فى الداخل والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام، علما بأن عملية التصويت بدأت صباح اليوم فى الخارج بكافة دول العالم بحسب توقيت كل دولة، وتستمر أيضا ثلاثة أيام.