أخبار مصر | حسب الله من "حلوان": حزب الحرية المصرى أنهى استعداداته للاستفتاء على التعديلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسب الله من "حلوان": حزب الحرية المصرى أنهى استعداداته للاستفتاء على التعديلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب الحرية المصرى مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة حلوان تحت شعار "خليك مسؤول.. شارك في الدستور"، وذلك ردا للجميل للدولة المصرية و من منطلق مسؤولية المواطنين لدعم الدولة المصرية.

وحضر المؤتمر رئيس الحزب د. صلاح حسب الله، ومساعد رئيس الحزب النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، وأمينة المرأة جيهان البيومي وعدد من قيادات الحزب بالأمانة العامة وأمين الحزب بمدينة حلوان جمال سلمان.

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وكان صلاح حسب الله قد أكد فى كلمته على دور التكامل بين الأحزاب وريادة حزب الحرية المصري في ذلك وشرح التعديلات الدستورية وأهميتها لمواصلة طريق التنمية والاستقرار، مشيرا إلى أن المصريين سيؤكدون للعالم كله فى أيام الاستفتاء انتصارهم للديمقراطية والحرية فى ممارسة حقوقهم السياسية من خلال التصويت بكثافة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله على أهمية خروج المواطنين بكثافة غدا في أيام الاستفتاء والمشاركة الايجابية وإرسال رسالة للعالم ولقوى الإرهاب والظلام والشر بان الشعب المصري قادر على بناء مستقبله بيده وهو صاحب قراره وشكر جميع قيادات وأعضاء حزب الحرية بحلوان على التواصل مع الشارع وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وأكد أن الحزب أيام الاستفتاء سوف يقوم على توفير عدد من وسائل الانتقال والمواصلات لتسهيل نقل الناخبين من وإلى المقار الانتخابية ودور جميع الأمانات وخططهم في عملية الحشد، مؤكدا أن الحزب أنهى جميع استعداداته لخوض مرحلة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.