أخبار مصر | "الطيب" عن حرق بوكو حرام لـ١١ كاميرونيا: تجردت من كل معاني الإنسانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطيب" عن حرق بوكو حرام لـ١١ كاميرونيا: تجردت من كل معاني الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنّ جماعة بوكو حرام النيجيرية تجردت من كل معاني الإنسانية والرحمة، مضيفًا "لا أجد من الكلمات ما أعبر به عن مدى استيائي وحزني اليوم"، كما دعا فضيلته الجميع بالدعاء من أجل عالم خالٍ من الدموية والإرهاب.

جاء ذلك عبر تغريدة نشرت له على الحساب الرسمي للأزهر الشريف، على موقعي تويتر وفيس بوك.

وكانت جماعة بوكو حرام النيجيرية قد شنت هجومًا إرهابيًا، مساء أمس الخميس، على بلدة تشاكاماري التابعة لمدينة مورا أقصى شمال الكاميرون؛ وأحرقت منازل البلدة، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلًا حرقًا.