أخبار مصر | علاء عابد وعبد المجيد محمود يدليان بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية بدبي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد وعبد المجيد محمود يدليان بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية بدبي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدلى النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة "المصرية – الإماراتية"، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014 بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات العربية المتحدة.
وأشاد عابد، بأداء السفير هشام بشير سفير مصر بالإمارات والبعثة المصرية هناك، كما أشاد بالإقبال الكبير من الجالية المصرية للتصويت والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مُؤكدًا أن المصريين بالخارج ضربوا المثل والقدوة في المشاركة الحقيقية والحرص على استقرار الدولة المصر وصنع مستقبل باهر لمصر.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أصوات المصريين بالإمارات العربية المتحدة التي أعلنوا فيها تأييدهم التام والمطلق للتعادلات الدستورية ولسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى داخليًا وخارجيًا كانت رسالة وحاسمة لجميع قوى الشر والظلام والإرهاب الذين دعوا إلى مقاطعة التعديلات الدستورية وباءت جميع محاولاتهم بالفشل الذريع.
وانطلقت اليوم الجمعة، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالخارج، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.
حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.
وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل... شارك... قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.