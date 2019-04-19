أخبار مصر | علاء عابد وعبد المجيد محمود يدليان بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية بدبي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد وعبد المجيد محمود يدليان بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية بدبي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة "المصرية – الإماراتية"، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المُقترحة على بعض مواد دستور 2014 بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات العربية المتحدة.

وأشاد عابد، بأداء السفير هشام بشير سفير مصر بالإمارات والبعثة المصرية هناك، كما أشاد بالإقبال الكبير من الجالية المصرية للتصويت والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مُؤكدًا أن المصريين بالخارج ضربوا المثل والقدوة في المشاركة الحقيقية والحرص على استقرار الدولة المصر وصنع مستقبل باهر لمصر.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أصوات المصريين بالإمارات العربية المتحدة التي أعلنوا فيها تأييدهم التام والمطلق للتعادلات الدستورية ولسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى داخليًا وخارجيًا كانت رسالة وحاسمة لجميع قوى الشر والظلام والإرهاب الذين دعوا إلى مقاطعة التعديلات الدستورية وباءت جميع محاولاتهم بالفشل الذريع.