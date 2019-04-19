مصر | قبل ساعات من الاستفتاء.. "الداخلية" تطلق أغنية "بكرة أحلي" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات من الاستفتاء.. "الداخلية" تطلق أغنية "بكرة أحلي" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية " بكرة أحلي" على موقع اليوتيوب، قبل ساعات من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر غدا السبت 20 أبريل وحتى الاثنين 22 أبريل الجاري.

وشارك في الأغنية كلا من الموسيقار محمد رحيم، الفنان محمد هنيدي، احمد شيبه، محمد عدوية، شذي، أمينة، ياسمين علي، الدكتور خالد قنديل، ومن إخراج ياسر سامي.

ويذكر أن التعديلات الدستورية سوف تبدأ صباح الغد السبت الموافق 20 أبريل وتستمر لمدة 3 أيام على مستوي جمهورية مصر العربية.

استنفار أمني لأجهزة "الداخلية" بكافة المديريات لتأمين لجان الاستفتاء على الدستور

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بدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء.

وتضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن.

وكما تم تكثيف الخدمات المرورية فى جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، وتأمين لجان الاستفتاء ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاستفتاء، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.