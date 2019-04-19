شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني: أبومازن يصل القاهرة غدا للقاء السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس أبومازن يصل يوم غد السبت، إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح «اللوح»، أن ابو مازن سيحضر اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الأحد المقبل، لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعقد بناءً على طلب دولة فلسطين، مؤكداً أن الرئيس أبومازن سيطلع الوزراء العرب على صورة التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية.