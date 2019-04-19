شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية: ندعم 15 مليون عامل مستضعف بالدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، إن بطالة الشباب بالعالم العربي 3 أضعاف المعدل العالمي، كما أدت الصراعات بالمنطقة إلى ما يعرف بالعمال المستضعفين.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن بطالة الشباب خلقت المشاكل لأن الناس لم تنزل الشوارع إلا بسبب البطالة والمشاكل الاقتصادية مما خلق عدم استقرار، وهذا فاقم المشكلة، والعالم العربي فيه بطالة الشباب ثلاثة اضاعف المعدل العالمي، والبطالة عموماً الضعف، ونحن اسوأ منطقة بالعالم.

وأوضحت جرادات نحن نعمل على 4 مستويات، نعمل مع الحكومات على سياسات العمل وسياسات التشغيل، ونعمل مع مؤسسات العمل من اصحاب الاعمال وندعم القطاع الخاص لدعم خلق فرص عمل منتجة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق مشاريع لا تخلق فرص عمل دائمة ولكن من خلالها يتم اكتساب مهارات تؤهل لفرص عمل دائمة بعد ذلك.

وتابعت جرادات: نعمل على دعم العمال الذين نطلق عليهم المستضعفين وهم العمال الفقراء والموجودين بدول النزاعات والحروب واحصائياتنا تقول ان بالعالم العربي حوالي 15 مليون من العمال المستضعفين وهم عمال فقراء فقر شديد أو متوسط وهم موجودين بمناطق النزاعات والحروب ويشتغلوا بالاقتصاد غير المنظم حيث لا يوجد فرص عمل مناسبة لهم ويتم استغلالهم وهم بوضع يجعلهم يقبلون باي ظروف، ونعمل على توفير الحد الادني للاجور، ساعات عمل مناسبة، والسلامة الصحة المهنية لهم، وهم احد اهدفنا الكبيرة بمشاريعنا وعملنا مع منظمات الامم المتحدة ومع البنك الدولي ومع الحكومات.

وأوضحت جرادات أن معدل البطالة في المنطقة العربية هو الأعلى في العالم، إذ يبلغ 7.3 % في الشرق الأوسط و11.8 % في شمال أفريقيا مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 5 %.

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وتابعت: إنه إذا استثنينا بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تعمل فيها أعداد كبيرة من العمال الوافدين، يرتفع معدل البطالة في الشرق الأوسط إلى 10.3 %، بما يعني بأن وضع سوق العمل في البلدان غير الخليجية سيئ، إذ تقوض الصراعات الجارية والمخاطر الأمنية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت أن هذه الصراعات أسفرت عن نزوح جماعي للسكان، حيث نزح أكثر من 14 مليون شخص من ديارهم في سوريا والعراق، ولجأ قرابة 5،9 مليون شخص إلى البلدان المجاورة، ما فاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلاً في لبنان والأردن على وجه الخصوص.

واوضحت جرادات إن مشكلة البطالة ليست بجديدة في المنطقة ولكنها تفاقمت، وهي تبرز بوضوح في صفوف النساء والشباب. ففي عام 2018، كان خُمس الشابات والشبان عاطلين عن العمل في الشرق الأوسط، وترتفع هذه النسبة في شمال أفريقيا إلى الثلث، فيما يبلغ معدل بطالة الشباب العالمي 11.8 في المائة، بطالة الشباب العربي الاعلى عالميا وتبلغ تقريبا ثلاثة اضعاف المعدل العالمي.

وعن عمالة الأطفال قالت جرادات ان اهم شيء بالنسبة للدول الاعضاء التي لدينا هو الالتزام باتفاقيات العمل الدولية بشأن الحد الادني بسن الاستخدام ونحن نعمل على اكثر من محور، منها بالنسبة لعمالة الاطفال المشغولين بالنزاعات المسلحة مثل سوريا واليمن وهناك دول أخرى نعمل على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وفي الفترة الأخيرة زاد عملنا بالنسبة لعمالة الأطفال في الوطن العربي فهناك نزاعات مسلحة ولاجئين ونازحين بنفس دولهم ونازحين لدول أخرى مما اضطر كثير منهم لتشغيل اطفالهم لكسب سبل العيش، فنحن نعمل بالدرجة الاولي مع الحكومات ونعمل على وضع سياسات للحد من عمالة الأطفال كما نقوم بانشاء مراكز تستقبل هؤلاء الأطفال واعادة ادماجهم في المجتمع .

وعن انجازات المنظمة خلال عام مضي وخطة عملها لعام قادم قالت جرادات: صار عمر المنظمة مائة عام ومبادئها واتجاهاتها لم تتغير حيث ان مبادئها العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، ونعمل بالمنطقة مع الدول المختلفة وافضل شيء هو توقيع برامج للعمل اللائق، ولكل برنامج نحدد أولويات الدولة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، الحكومة واصحاب العمل والعمال، واكثر تركيز لألويات الشركاء الاجتماعيين هو خلق فرص عمل وحل مشكلة البطالة، ونطاق عملنا في دول الخليج غير عملنا في الدوول الاخري والمتأثرة بالصراعات والحروب، وساعدنا كثير من الدول على انشاء انظمة للحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، وركزنا بالآونة الاخيرة على مساعدة الدول المستضيفة للاجئين وبالذات منطقتا الاردن ولبنان حيث قمنا بعمل مشاريع كبيرة للبنية التحتية والتشغيل المكثف وتقوية القطاع الخاص، لكن اهم شيء التركيز على أولويات الدول والتي تقوم بتحديدها .

وعن موقف المنظمة من عمال فلسطين قالت: اغلب مصادرنا المالية الداخلية تذهب لفلسطين وهناك عمال فلسطينيون يعملون داخل الاراضي الفلسطينية، وعمال وضعهم شائك وصعب يعملون في اسرائيل ويتعرضون للمهانة كل يوم على المعابر كما يعانون من السمسرة والاستغلال المالي ولدينا برنامج كبير لدعم الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص بفلسطين ونحاول تحسين ظروف العمل وبالذات للعمال باسرائيل وهم ليسوا مسرورون لذلك ولكن الظروف صعبة جداً والبطالة اعلي نسبة بالعالم وبالذات بغزة، ودعمنا كبير للعمال الفلسطينييين داخل السلطة الفلسطينية حيث نوفر الضمان الاجتماعي ونعمل على خلق فرص عمل، وهناك قلة الاهتمام من الدول المانحة الكبيرة لفلسطين، للاسف تركيزهم اصبح اكثر للاجئين السوريون واللاجئين بالمنطقة بشكل عام فتحولت المصادر بعض الشيء، والامم المتحدة يجدوا صعوبة بايجاد مصادر للتمويل من اجل دعم مشاريع كبيرة بفلسطين لكنا سنستمر بالمحاولة .